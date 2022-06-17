İsveçli gazeteci Wallnor, hükümetten, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasını istedi - Son Dakika
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İsveçli gazeteci Wallnor, hükümetten, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasını istedi

17.06.2022 23:57
İsveçli gazeteci Wallnor, hükümetten, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasını istedi

İsveç'in Dagens Industri Gazetesinin politika editör yardımcısı Frida Wallnor, İsveç hükümetinin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu sonlandırmasını ve terör örgütü PKK/YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yapılan anlaşmanın geçerli olmadığını açıklamasını talep etti.

İsveç'in Dagens Industri Gazetesinin politika editör yardımcısı Frida Wallnor, İsveç hükümetinin, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu sonlandırmasını ve terör örgütü PKK/ YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yapılan anlaşmanın geçerli olmadığını açıklamasını talep etti.

Wallnor, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusu ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

İsveç'in yeni ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Wallnor, köşe yazısında, "Sosyal Demokrat hükümet, gelecek haftaki bütçe oylamasında Kakabaveh anlaşmasının artık geçerli olmadığını ve Türkiye'ye silah ihracatının yeniden başlayacağını da açıklamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Wallnor, Sosyal Demokrat Partinin, Magdalena Andersson'un Başbakan seçilmesindeki ön koşulunun bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptığı "anlaşma" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İsveç Parlamentosu, gelen yeni kaos haberleriyle her geçen gün daha da utanç verici hale geliyor. Dolayısıyla, solcu bir vahşi milletvekilinin tüm NATO sürecini rehin aldığı bir konumdayız. Bu kez Kakabaveh, hükümetin ek bütçe yasa tasarısının Meclisten geçmesinin şartı olarak Türkiye'ye karşı fiili silah ambargosunu sürdürmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İsveçli seçmenlerin de bu yaklaşıma ilişkin görüşleri olması tamamen anlaşılabilir bir durumdur. Bu anlaşmanın sonlandırılmasının sorumluluğu tamamen Sosyal Demokrat hükümetine düşüyor."

İsveç hükümeti, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgeye operasyon düzenlediği için ekim 2019'dan beri Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uyguluyor.

Türk hükümeti, İsveç'ten uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasını ve PKK/PYD'ye verdiği silah ve ekipman desteğini sonlandırmasını talep ediyor.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu Mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

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