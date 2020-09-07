İsviçre'de asgari ücret heyecanı: Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidiliyor

İsviçre 'nin Cenevre kantonu ile Basel 'de dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidecek. Referandumda onaylanması halinde Cenevre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı'na (yaklaşık 190 Türk Lirası) yükselecek.

İsviçre'nin Cenevre kantonu ile Basel'de dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidecek. 27 Eylül'de referandumda oylamaya sunulacak asgari ücret teklifine göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre Frangı (33 bin TL) olacak. İsviçre'de aylık ortalama ücret bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre Frangı. (Yaklaşık 53 bin TL) olarak biliniyor. Öte yandan aynı şekilde Basel'de de asgari ücreti 23 İsviçre Frangı'na yükseltmek için bir oylama yapılacak ancak Basel'deki referandum için henüz bir tarih verilmedi.

- İsviçre