İsviçre'de 'homofobi referandumu': Cinsel ayrımcılığı suç sayan yasaya yüzde 62 destek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsviçre'de 'homofobi referandumu': Cinsel ayrımcılığı suç sayan yasaya yüzde 62 destek - Son Dakika Dünya

İsviçre'de 'homofobi referandumu': Cinsel ayrımcılığı suç sayan yasaya yüzde 62 destek

6 saat önce

İsviçre'de 'homofobi referandumu': Cinsel ayrımcılığı suç sayan yasaya yüzde 62 destek

İsviçre'de 'homofobi referandumu': Cinsel ayrımcılığı suç sayan yasaya yüzde 62 destek, System.String[]

İsviçre'de nefret suçlarıyla ilgili yasanın genişletilerek homofobiye yaptırım uygulanıp uygulanmamasının sorulduğu referandumda ilk sonuçlar açıklandı.


Buna göre cinsel tercihlere göre ayrımcılığı ve homofobiyi suç kapsamına alınmasını öngören yasal düzenlemeye yüzde 62 destek oyu çıktı.

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İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:14 
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