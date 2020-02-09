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İsviçre'de 'homofobi referandumu': Cinsel ayrımcılığı suç sayan yasaya yüzde 62 destek
6 saat önce
İsviçre'de 'homofobi referandumu': Cinsel ayrımcılığı suç sayan yasaya yüzde 62 destek
İsviçre'de nefret suçlarıyla ilgili yasanın genişletilerek homofobiye yaptırım uygulanıp uygulanmamasının sorulduğu referandumda ilk sonuçlar açıklandı.
Buna göre cinsel tercihlere göre ayrımcılığı ve homofobiyi suç kapsamına alınmasını öngören yasal düzenlemeye yüzde 62 destek oyu çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:14
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