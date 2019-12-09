Son Dakika Haberleri: İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Son Dakika Güncel İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

ADANA'da anahtarcı dükkanında çıkan yangında dumandan etkilenen işyeri sahibi Mahmut Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi, System.String[]

ADANA'da anahtarcı dükkanında çıkan yangında dumandan etkilenen işyeri sahibi Mahmut Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir anahtarcı dükkanında çıktı. Bir apartmanın altında bulunan anahtarcı dükkanından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekibi, dükkanın kepengini açıp, içeriye girdiğinde bir kişiyi baygın şekilde yatarken buldu. Dükkandaki yangın, itfaiye erlerince büyümeden söndürülürken, işyeri sahibi olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen Mahmut Yıldız ise olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Mahmut Yıldız, İtfaiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evi yanan 13 yaşındaki çocuğun, köpeğine olan düşkünlüğü duygulandırdı
Beyoğlu'nda korku dolu anlar Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 07:22:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]