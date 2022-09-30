İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

30.09.2022 19:59
İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Rusya'nın "ilhak" kararına tepki gösterdi

İtalya'da 25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın başbakanı olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin "hiçbir hukuki veya siyasi değerinin" olmadığını ifade etti.

İtalya'da 25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın başbakanı olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin "hiçbir hukuki veya siyasi değerinin" olmadığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakına ilişkin yazılı açıklama yapan Meloni, "Askeri işgal altında düzmece referandumların yapıldığı 4 bölgeye yönelik Rusya Federasyonu'nun ilhak açıklamasının hiçbir hukuki veya siyasi değeri yoktur. Putin, tüm kıtanın güvenliğini tehdit eden neo-emperyalist Sovyet tarzı vizyonunu bir kez daha göstermektedir. Ulusların bir arada yaşama kurallarına yönelik Rusya'nın bu son ihlali, Batı demokrasilerinin sıkı ve birlik olma ihtiyacını teyit etti." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın halihazırdaki Başbakanı Mario Draghi de dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapmış ve Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandumların sonucunu tanımayacaklarına dair güvence vermişti.

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Son dakika haberi | Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz Son dakika haberi | Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz Kremlin: Ukrayna'da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya'ya katılacak Kremlin: Ukrayna'da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya'ya katılacak
Kaynak: AA

Ukrayna, İtalya, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Rusya'nın 'ilhak' kararına tepki gösterdi - Son Dakika

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