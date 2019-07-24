İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi ile Ruslar arasındaki görüşme

İtalya'da tartışma konusu olan koalisyon ortağı Lig Partisi'ne yakın kişilerin Rusya'da partiye mali kaynak sağlamaya yönelik görüşmelerine ilişkin Başbakan Giuseppe Conte, parlamentoya bilgi verdi.

İtalya'da tartışma konusu olan koalisyon ortağı Lig Partisi'ne yakın kişilerin Rusya'da partiye mali kaynak sağlamaya yönelik görüşmelerine ilişkin Başbakan Giuseppe Conte, parlamentoya bilgi verdi.



Başbakan Conte, geçen hafta koalisyon ortakları arasında krize yol açan, aralarında Lig'in lideri Matteo Salvini'nin eski sözcüsü Gianluca Savoini'nin de bulunduğu Lig'e yakın 3 ismin, geçen sonbaharda bazı Ruslarla petrol pazarlığı karşılığında partiye finansman sağlanmasını görüşmesi ve buna ilişkin dinleme kayıtlarının ortaya çıkması hakkında parlamentoyu bilgilendirdi.

Konuşmasında hükümetini savunan Conte, "Başbakanlık olarak edindikleri bilgiler ışığında, Savoini'nin, bu hükümet adına üstlendiği ve yapmış olduğu herhangi bir görev yoktur. Savoini, 15-16 Temmuz 2018'de Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin gezisine eşlik etmiştir. Salvini, Dünya Kupası finali için Rusya'ya gitmiş ertesi gün Rus muhataplarıyla görüşmüştür. Savoini, İçişleri Bakanlığı protokol birimince İtalyan heyetinin içine dahil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Conte'nin hitabının ardından anamuhalefetteki Demokratik Parti, hükümette Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Lig'in lideri Matteo Salvini'ye yönelik gensoru vereceğini açıkladı.

Bu arada, Başbakanın, Senato'daki konuşması sırasında koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) hiçbir senatörün yerinde olmaması dikkati çekti. M5S parlamenterlerinin, Conte'yi, partilerinin karşı olduğu ve Torino-Lyon kentleri arasındaki yeni yüksek hızlı tren projesinden yana tavır alması sebebiyle protesto ettiği belirtildi.



-"Biz kimseden para almadık"

Başbakan Conte'nin parlamentoya hitabı öncesinde basına konuşan Lig lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Biz kimseden para almadık ya da istemedik. Bu sadece hayal ürünü ve ikinci sınıf casusluk filmi gibi." dedi.

Başbakan'ın konuşmasını dinleyip dinlemeyeceğini sorulan Salvini, "Herkese zamanını istediği gibi kullanmasına izin verin. Ben bakanlıkta olacağım. Burada, göç, mafya, Camorra gibi gerçek sorunlarla ilgileniyorum. Bana bunun için maaş ödeniyor." diye konuştu.

Liderliğini Salvini'nin yaptığı koalisyon ortağı Lig Partisine yakın Gianluca Savoini, Gianluca Meranda ve Francesco Vanucci'nin yer aldığı 3 ismin, ekim ayında Moskova'daki Metropol Hotel'de bazı Ruslarla, Avrupa'nın siyasi geleceği, petrol pazarlığı ve Lig Partisi'ne Rus finansmanın sağlanması gibi konuları konuşması, buna ilişkin ses kayıtlarının bir portalda yayınlanması ülkede gündem yaratmıştı. Milano Cumhuriyet Başsavcılığı da uluslararası yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla bu 3 kişiyi sorgulamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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