İtalya'da aşırı sağcı Salvini gitti; yeni hükümet göçmenlere kapıyı açtı
17 dakika önce
İtalya'da yeni hükümet, 6 gündür güvenli bir limana yanaşmak için bekleyen Ocean Viking gemisinin kurtardığı 82 göçmenle beraber Lampedusa Adası'na yanaşmasına izni verdi.
İtalya'da yeni hükümet, 6 gündür güvenli bir limana yanaşmak için bekleyen Ocean Viking gemisinin kurtardığı 82 göçmenle beraber Lampedusa Adası'na yanaşmasına izni verdi.
Uluslararası sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği (MSF) ve SOS Mediterranee'ye ait Ocean Viking gemisi altı gün önce kurtardığı 82 göçmenle İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında 6 gündür yanaşma izni bekliyordu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:15
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