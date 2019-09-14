Son Dakika Haberleri: İtalya'da aşırı sağcı Salvini gitti; yeni hükümet göçmenlere kapıyı açtı
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İtalya'da aşırı sağcı Salvini gitti; yeni hükümet göçmenlere kapıyı açtı

17 dakika önce

İtalya'da yeni hükümet, 6 gündür güvenli bir limana yanaşmak için bekleyen Ocean Viking gemisinin kurtardığı 82 göçmenle beraber Lampedusa Adası'na yanaşmasına izni verdi.

İtalya'da aşırı sağcı Salvini gitti; yeni hükümet göçmenlere kapıyı açtı, System.String[]

İtalya'da yeni hükümet, 6 gündür güvenli bir limana yanaşmak için bekleyen Ocean Viking gemisinin kurtardığı 82 göçmenle beraber Lampedusa Adası'na yanaşmasına izni verdi.


Uluslararası sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği (MSF) ve SOS Mediterranee'ye ait Ocean Viking gemisi altı gün önce kurtardığı 82 göçmenle İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında 6 gündür yanaşma izni bekliyordu.

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Lampedusa, Hükümet, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:15 
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