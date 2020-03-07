İtalya'da Demokratik Parti'li Zingaretti korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

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İtalya'da Demokratik Parti'li Zingaretti korona virüsüne yakalandı
9 dakika önce
İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.
İtalya'da Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.
Öte yandan Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi. - ROMA
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