İtalya'da Demokratik Parti'li Zingaretti korona virüsüne yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da Demokratik Parti'li Zingaretti korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

İtalya'da Demokratik Parti'li Zingaretti korona virüsüne yakalandı

9 dakika önce

İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

İtalya'da Demokratik Parti'li Zingaretti korona virüsüne yakalandı, System.String[]

İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.


İtalya'da Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.


Öte yandan Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi. - ROMA

Demokratik Parti, Demokrat Parti, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
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