İtalya'da hükümet krizi karşılıklı açıklamalarla sürüyor

İtalya'daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Luigi Di Maio, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini verdi.

Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin geçen hafta çıkardığı ve partisinin de Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirve yapan kriz, İtalyanların geleneksel yaz tatili haftasında düşük tempoda karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Krizde gözler, 20 Ağustos'taki Senato Genel Kurulu'nun toplantısına çevrilmişken, taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Salvini'nin bugün bir basın toplantısında "M5S ile diyaloğa açık mısınız?" sorusuna, "Bu hükümetin ötesinde sadece seçimler olabilir. Benim telefonum her zaman açık. Değerlendirmeleri başkalarına bırakıyorum" şeklindeki yanıtı, M5S cephesinde geri dönüş sinyali olarak yorumlandı.

M5S lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio, Facebook'tan yaptığı paylaşımında, "O şimdi pişman oldu ama omlet çoktan pişti. Herkes kendi kaderinin yaratıcısı. Bol şans. 20 Ağustos'ta biz Lig'in istediği güvenoyunda Başbakan Conte'nin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Di Maio, kendilerini seçimden korkmak ve koltuğa yapışmakla suçlayan Salvini'nin erken seçim çağrısıyla bozduğu hükümette bakanlık görevine devam ettiğine dikkati çekti.

Ülkede, salı günü toplanacak Senato Genel Kurulu'nda, Başbakan Conte'nin mevcut siyasi duruma ilişkin bir konuşma yapması ve bu konuşmanın akabinde krizin seyrinin belli olması bekleniyor.

Senato Genel Kurulu, geçen salı da Lig'in güven oylamasının öne alınmasını istemesi sebebiyle olağanüstü toplanmış ancak Lig'in önergeleri, M5S ile ana muhalefet Demokratik Parti'nin oylarıyla reddedilmişti.

-Sarı-yeşil koalisyon krizde



Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda geçen hafta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.



Koalisyon ortağı M5S'nin lideri Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım, sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı.



Başbakan Conte de önceki haftalarda sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." ifadesini kullanmıştı.



Parti renklerinden ötürü sarı M5S - yeşil Lig koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.



Ülkede mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını arttırarak yüzde 34 ile İtalya'da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük düşüş yaşamış ve oyları yüzde 33'ten yüzde 17'ye gerilemişti.



İtalyan basınında, AP seçimleri ve son kamuoyu yoklamalarında Salvini ve partisinin yüzde 34-36 civarında gözükmesinin, Lig liderini mevcut hükümeti bozarak, seçimlerle daha güçlü şekilde iktidara gelme hedefine yönelttiği yorumları yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

