İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirilmişti.
Helikopterde bulunan 7 yolcudan 4'ünün Türk olduğu ortaya çıkmıştı. Türk vatandaşlarının Eczacıbaşı'nın çalışanı oldukları ve bir fuar için bölgeye gittikleri öğrenilmişti. Kaybolan uçakta bulunan 4 Türk'ün kimlikleri ise Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil olarak açıklanmıştı.
Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucunda öğle saatlerinde helikopterin düştüğü bölge tespit edildi. Kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 4'ü Türk 5 kişininse cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.
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Son Dakika › Güncel › İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika