İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

11.06.2022 14:22

İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugün helikopterin düştüğü yerin tespit edilmesi sonrası 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirilmişti.

YOLCULARDAN 4'Ü TÜRK

Helikopterde bulunan 7 yolcudan 4'ünün Türk olduğu ortaya çıkmıştı. Türk vatandaşlarının Eczacıbaşı'nın çalışanı oldukları ve bir fuar için bölgeye gittikleri öğrenilmişti. Kaybolan uçakta bulunan 4 Türk'ün kimlikleri ise Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil olarak açıklanmıştı.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucunda öğle saatlerinde helikopterin düştüğü bölge tespit edildi. Kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 4'ü Türk 5 kişininse cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

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İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin... İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin... İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı

İtalya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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