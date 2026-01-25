İtalya'da Kış Olimpiyatları Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya'da Kış Olimpiyatları Tartışması

25.01.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ICE ekiplerinin Milano-Cortina Olimpiyatları'nda görev yapması İtalya'da tartışma yarattı.

İtalya'nın şubat ayında ev sahipliği yapmaya hazırlandığı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin de görev yapacağına ilişkin haber, ülkede tartışma yarattı.

Il Fatto Quotidiano gazetesinin, 6 Şubat'ta başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları için ABD'den ICE ekiplerinin Milano'da şimdiden görev yapmaya başladığına ilişkin haberi, İtalya'da gündem oldu.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, söz konusu habere konu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümetinin, ICE'a bağlı görevlilerin ne şu anda ne de yaklaşan Kış Olimpiyatları sırasında ulusal topraklarımızda bulunduğuna dair hiçbir bilgisi yoktur. ICE, İtalya'da faaliyet göstermemektedir ve özellikle göç alanında polislik faaliyetleri yürütmesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Piantedosi, ABD heyetinin kendi güvenlik birimiyle birlikte gelebileceğini ancak bu personelin her halükarda yalnızca sporcuların korunmasına yönelik pasif bir eskort hizmeti sağlayabileceğini, İtalyan topraklarında polis faaliyetlerinin İtalyan makamlarınca yönetildiğini kaydetti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Milano Belediye Encümeni Başkanı Elena Buscemi ise Bakan Piantedosi'ye çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı'nın 'Bundan bilgim yok.' diye yanıt vermesi uygun değil. Açık olmalıyız, 'evet' veya 'hayır.' Umarım yakında kesin bir açıklama yapılır. Cevap 'evet' ise, o zaman kesinlikle bir sorun olur. Milano, ırkçı şiddet uygulayanları, kuralları çiğneyenleri ve şiddet içeren geri göç uygulamalarını kabul etmiyor."

Muhalefetteki sol partiler de Piantedosi'nin yaklaşımını eleştirirken, böyle bir şeyin egemenliğin devredilmesi anlamına geldiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Güvenlik, Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Kış Olimpiyatları Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

17:31
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk’ı Türkiye’ye getiriyor
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:51:53. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya'da Kış Olimpiyatları Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.