İtalya'da Kış Olimpiyatları Tartışması

İtalya'nın şubat ayında ev sahipliği yapmaya hazırlandığı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin de görev yapacağına ilişkin haber, ülkede tartışma yarattı.

Il Fatto Quotidiano gazetesinin, 6 Şubat'ta başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları için ABD'den ICE ekiplerinin Milano'da şimdiden görev yapmaya başladığına ilişkin haberi, İtalya'da gündem oldu.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, söz konusu habere konu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümetinin, ICE'a bağlı görevlilerin ne şu anda ne de yaklaşan Kış Olimpiyatları sırasında ulusal topraklarımızda bulunduğuna dair hiçbir bilgisi yoktur. ICE, İtalya'da faaliyet göstermemektedir ve özellikle göç alanında polislik faaliyetleri yürütmesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Piantedosi, ABD heyetinin kendi güvenlik birimiyle birlikte gelebileceğini ancak bu personelin her halükarda yalnızca sporcuların korunmasına yönelik pasif bir eskort hizmeti sağlayabileceğini, İtalyan topraklarında polis faaliyetlerinin İtalyan makamlarınca yönetildiğini kaydetti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Milano Belediye Encümeni Başkanı Elena Buscemi ise Bakan Piantedosi'ye çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı'nın 'Bundan bilgim yok.' diye yanıt vermesi uygun değil. Açık olmalıyız, 'evet' veya 'hayır.' Umarım yakında kesin bir açıklama yapılır. Cevap 'evet' ise, o zaman kesinlikle bir sorun olur. Milano, ırkçı şiddet uygulayanları, kuralları çiğneyenleri ve şiddet içeren geri göç uygulamalarını kabul etmiyor."

Muhalefetteki sol partiler de Piantedosi'nin yaklaşımını eleştirirken, böyle bir şeyin egemenliğin devredilmesi anlamına geldiği gerekçesiyle tepki gösterdi.