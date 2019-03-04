Son Dakika Haberleri: İtalya'da Mafyaya Yönelik Operasyon

İtalya'da Mafyaya Yönelik Operasyon

42 dakika önce

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası merkezli ülkenin en büyük mafyalarından "Cosa Nostra"ya karşı yapılan operasyonda 34 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya'da Mafyaya Yönelik Operasyon, System.String[]
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası merkezli ülkenin en büyük mafyalarından "Cosa Nostra"ya karşı yapılan operasyonda 34 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Palermo Mafya ile Mücadele Savcılığının talimatıyla, Cosa Nostra adlı mafyaya yönelik gerçekleştirilen "Kerkent" adlı operasyon kapsamında ülkenin Sicilya, Calabria ve Emilia Romagna bölgelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen baskınlarda 34 kişi gözaltına alındı.

İtalyan haber ajanslarının güvenlik ve savcılık kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, yakalanan kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı silah bulundurma, gasp, adam kaçırma, cinsel taciz ve mafya tipi oluşumla suçlandıkları kaydedildi.

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Juventus'un "Bravi ragazzi" adlı fanatik taraftar grubunun iki liderinin de olduğu, bu kişilerin geçmişte uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydikleri belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Sicilya Adası, İtalya, Güncel
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