İtalya'da Neofaşist Toplantıya İtiraz

30.01.2026 22:24
Sol partiler, aşırı sağcı Lig Partisi'nin neofaşistlerin katılacağı toplantısını engelledi.

İtalya'da muhalefetteki sol partiler, iktidarın küçük ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin Temsilciler Meclisinde düzenlemek istediği ve ultra neofaşist gruplardan isimlerin de konuşmacı olarak katılacağı basın toplantısına izin vermedi.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin basın toplantısı salonunda, Lig Partisi Milletvekili Domenico Furgiuele tarafından bugün için organize edilen ve aşırı sağ tandanslı siyasi hareketlerin, Avrupa'da savunduğu "tersine göç" olarak da bilinen göç karşıtı konu özelindeki toplantıya, ultra neofaşist gruplar Casapound, Forza Nuova, Veneto Fronte Skinheads'den üyelerin de katılacak olması bir süredir ülkede tartışma konusuydu.

Ultra neofaşist grupların katılacak olması sebebiyle söz konusu toplantının iptal edilmesi için bir süredir çağrı yapan ancak sonuç alamayan muhalefetteki sol partilerden ana muhalefet Demokratik Parti (PD), 5 Yıldız Hareketi (M5S), Yeşil ve Sol İttifak (AVS), Daha Fazla Avrupa Partisi ile Eylem Partisi milletvekilleri, bu sabah toplantının yapılacağı salonu işgal etti.

Kürsüyü ele geçiren muhalefet milletvekilleri, bu neofaşist grupların Temsilciler Meclisinde böyle bir toplantıya katılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Toplantının düzenleyicisi Furgiuele, meslektaşlarına ise bunun sadece basit bir basın toplantısı olduğunu söyledi.

Muhalefet milletvekilleri salonda toplantıyı engelleme girişimleri sırasında, İtalyan partizan ve faşizm karşıtı grupların İkinci Dünya Savaşı sırasında faşistlere karşı direnişinin sembolü de olan "Bella Ciao" isimli halk şarkısını da söyledi.

Toplantıyı organize eden Lig Partili Furgiuele ile muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, günlerdir tartışmalara yol açan toplantı, engelleme girişimleri neticesinde yapılamadı.

Muhalefet milletvekillerinin eylemi sürerken, kendisi de Lig Partili olan Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'nın Sözcüsü, Meclis düzeni gerekçesiyle bugünkü bütün toplantıların iptal edildiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Salvini, muhalefetteki sol partileri sert şekilde eleştirdi

Söz konusu basın toplantısını düzenleyen sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından Lig Partisi'nin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Matteo Salvini, muhalefetteki sol partileri sert şekilde eleştirdi.

Salvini, muhalefet partilerinin bugünkü basın toplantısını engellemesini "ifade özgürlüğü"ne müdahale olarak nitelendirdi.

Aşırı sağa yakın görüşleriyle dikkati çeken İtalyan ordusunun eski generallerinden ve halihazırda Avrupa Parlamentosu Üyesi Roberto Vannacci de sosyal medya mecralarındaki hesaplarından yaptığı açıklamada, Mecliste bugünkü basın toplantısının "demokrasiyi öldürdüğünü" savundu.

Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

