İtalya'da Protestoların Ardından Güvenlik Toplantısı

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Torino'da bir sosyal merkezin kapatılmasına yönelik 31 Ocak'ta yapılan protestonun şiddet eylemlerine dönüşmesi sebebiyle daha sıkı güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere ilgili bakanlarla toplantı düzenlediği bildirildi.

İtalya'da kamuoyunda "Askatasuna" adıyla bilinen Torino kentinde 1996'dan bu yana sosyal merkez olarak kullanılan bir binanın, yasa dışı kullanıldığı gerekçesiyle emniyet güçlerince 18 Aralık 2025'te boşaltılmasının ardından geçen cumartesi yapılan ve ciddi şiddet olaylarına sahne olan protestonun yankıları sürüyor.

Yaklaşık 100 kişinin yaralandığı ve bir polis memurunun yerde darbedildiği olayların ardından dün Torino'da yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Başbakan Meloni, bugün kabinesindeki güvenlikle ilgili bakanlar ve bürokratları topladı.

Başbakanlıktan bu toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, bu sabah Chigi Sarayı'nda, kolluk kuvvetlerine yönelik son dönemdeki ciddi şiddet olaylarını ve kamu güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması için alınacak önlemleri gözden geçirmek üzere bir toplantıya başkanlık etti." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni ve hükümetin, kolluk kuvvetlerine tam desteklerini yinelediği belirtilen açıklamada, bu hassas aşamada muhalefete kurumsal işbirliği ve güvenlik konusundaki önerilerini sunması çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, basına yansıyan haberlerde de İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin, Torino'da en az 100 kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 3 kişinin gözaltına alındığı olaylı protestoya ilişkin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine yarın bilgi vereceği belirtildi.

Bu arada, İtalyan hükümetinin halihazırda bazı tedbirleri sıkılaştıran bir güvenlik paketi üzerinde çalıştığı ancak geçen cumartesi günkü olaylı protestonun, hükümeti işleri hızlandırmaya ve muhtemelen önleyici tutuklamalar da dahil olmak üzere bazı radikal önlemlere yöneltebileceği ifade edildi.

Torino'da geçen cumartesi günkü protestoda çıkan olaylarda, özellikle bir güvenlik görevlisinin yerde darbedilmesi, hem iktidar hem de muhalefet tarafından kınanmıştı.

Başbakan Meloni, yaşananları "cinayet teşebbüsü" olarak nitelerken, Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein de "kabul edilemez" demişti.