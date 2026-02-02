İtalya'da Protestoların Ardından Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya'da Protestoların Ardından Güvenlik Toplantısı

02.02.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Meloni, Torino'daki şiddet olayları sonrası daha sıkı güvenlik tedbirlerini görüştü.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Torino'da bir sosyal merkezin kapatılmasına yönelik 31 Ocak'ta yapılan protestonun şiddet eylemlerine dönüşmesi sebebiyle daha sıkı güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere ilgili bakanlarla toplantı düzenlediği bildirildi.

İtalya'da kamuoyunda "Askatasuna" adıyla bilinen Torino kentinde 1996'dan bu yana sosyal merkez olarak kullanılan bir binanın, yasa dışı kullanıldığı gerekçesiyle emniyet güçlerince 18 Aralık 2025'te boşaltılmasının ardından geçen cumartesi yapılan ve ciddi şiddet olaylarına sahne olan protestonun yankıları sürüyor.

Yaklaşık 100 kişinin yaralandığı ve bir polis memurunun yerde darbedildiği olayların ardından dün Torino'da yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Başbakan Meloni, bugün kabinesindeki güvenlikle ilgili bakanlar ve bürokratları topladı.

Başbakanlıktan bu toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, bu sabah Chigi Sarayı'nda, kolluk kuvvetlerine yönelik son dönemdeki ciddi şiddet olaylarını ve kamu güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması için alınacak önlemleri gözden geçirmek üzere bir toplantıya başkanlık etti." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni ve hükümetin, kolluk kuvvetlerine tam desteklerini yinelediği belirtilen açıklamada, bu hassas aşamada muhalefete kurumsal işbirliği ve güvenlik konusundaki önerilerini sunması çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, basına yansıyan haberlerde de İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin, Torino'da en az 100 kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 3 kişinin gözaltına alındığı olaylı protestoya ilişkin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine yarın bilgi vereceği belirtildi.

Bu arada, İtalyan hükümetinin halihazırda bazı tedbirleri sıkılaştıran bir güvenlik paketi üzerinde çalıştığı ancak geçen cumartesi günkü olaylı protestonun, hükümeti işleri hızlandırmaya ve muhtemelen önleyici tutuklamalar da dahil olmak üzere bazı radikal önlemlere yöneltebileceği ifade edildi.

Torino'da geçen cumartesi günkü protestoda çıkan olaylarda, özellikle bir güvenlik görevlisinin yerde darbedilmesi, hem iktidar hem de muhalefet tarafından kınanmıştı.

Başbakan Meloni, yaşananları "cinayet teşebbüsü" olarak nitelerken, Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein de "kabul edilemez" demişti.

Kaynak: AA

Torino, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Protestoların Ardından Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran’a gelen son teklif bomba İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
Epstein dosyasında yeni perde Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı
Juventus’tan Icardi için resmi açıklama Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

20:42
Epstein dosyalarında “Karanlık“ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında "Karanlık" iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 20:54:38. #.0.5#
SON DAKİKA: İtalya'da Protestoların Ardından Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.