İtalya'da salgına karşı bağış kampanyası - Son Dakika
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İtalya'da salgına karşı bağış kampanyası

6 saat önce

Corona virüsün en ağır hasarı verdiği ülke olan İtalya'da roma, kulüp halinde salgınla mücadelede Roma'daki merkez olan Lazzaro Spallanzani ulusal bulaşıcı hastalıklar Enstitüsü'ne 460 bin Euro bağışladı.

İtalya'da salgına karşı bağış kampanyası, System.String[]

Corona virüsün en ağır hasarı verdiği ülke olan İtalya'da roma, kulüp halinde salgınla mücadelede Roma'daki merkez olan Lazzaro Spallanzani ulusal bulaşıcı hastalıklar Enstitüsü'ne 460 bin Euro bağışladı. Polonyalı yıldız Lewandowski de mücadele için 1 milyon Euro'lık bağış yaptı.


CORONA VİRÜS salgını nedeniyle en çok kayıp veren ülke olan İtalya'da futbol camiasından hastanelere bağışlar sürüyor. Milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma Kulübü'de futbolcular ve teknik heyet, toplamda 200 bin Euro'yu aşan bir günlük maaşlarını corona virüsle mücadelede Roma'daki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışladı. Başkent ekibi, kulüp başkanı Jim Pallotta'nın 50 bin Euro bağışla başlattığı ve 500 bin Euro hedefi konulan kampanyada oyuncuların katkısıyla birlikte 460 bin Euro'ya ulaşıldığını açıkladı. Söz konusu bağışla, Spallanzani hastanesine toplamda 8 suni solunum cihazının yanı sıra 8 yoğun bakım ünitesi yatağı alınabileceği ifade edildi.


LEWA'DAN BüYüK BAĞIŞ


ALMAN devi Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon Euro bağışladı. Lewandowski'nin takım arkadaşları Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de 'Koronaya Tekme Atıyoruz' (We Kick Corona) adıyla kurdukları bağış yaptı. Inter'in golcüsü Romelu Lukaku da daha önceki 300 bin maskelik bağışının ardından maddi olarak da virüsle mücadeleye destek verdi ve 100 bin Euro daha bağışladığını duyurdu.

Koronavirüs, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:05 

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