Son Dakika Haberleri: İtalya'da Serra Yılmaz'ın oyununa büyük ilgi
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İtalya'da Serra Yılmaz'ın oyununa büyük ilgi

6 saat önce

Turne kapsamında Don Kişot, Serra Yılmaz'ın yorumuyla 100 kez perde açacak.

İtalya'da Serra Yılmaz'ın oyununa büyük ilgi, System.String[]

Turne kapsamında Don Kişot, Serra Yılmaz'ın yorumuyla 100 kez perde açacak.


Ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Chisciotte (Don Kişot) için beraber sahneye çıkan Yılmaz, oyunda Don Kişot'un yol arkadaşı Sancho Panza'ya hayat veriyor.

Serra Yılmaz, Cervantes, Don Kişot, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:35 
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