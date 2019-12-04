İtalya'da Serra Yılmaz'ın oyununa büyük ilgi

Ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile Miguel de Cervantes 'in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Chisciotte (Don Kişot) için beraber sahneye çıkan Yılmaz, oyunda Don Kişot'un yol arkadaşı Sancho Panza'ya hayat veriyor.

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