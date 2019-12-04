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İtalya'da Serra Yılmaz'ın oyununa büyük ilgi
6 saat önce
Turne kapsamında Don Kişot, Serra Yılmaz'ın yorumuyla 100 kez perde açacak.
Turne kapsamında Don Kişot, Serra Yılmaz'ın yorumuyla 100 kez perde açacak.
Ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Chisciotte (Don Kişot) için beraber sahneye çıkan Yılmaz, oyunda Don Kişot'un yol arkadaşı Sancho Panza'ya hayat veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:35
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