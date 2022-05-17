İtalya'da seyahat acentelerine yönelik Türkiye tanıtımı etkinliği yapıldı - Son Dakika
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İtalya'da seyahat acentelerine yönelik Türkiye tanıtımı etkinliği yapıldı

17.05.2022 23:07
İtalya'da seyahat acentelerine yönelik Türkiye tanıtımı etkinliği yapıldı

İtalya'da seyahat acentelerine yönelik Türkiye tanıtımı programı düzenlendi.

İtalya'da seyahat acentelerine yönelik Türkiye tanıtımı programı düzenlendi.

Etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkıları, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) Milano Şubesinin iş birliğiyle Milano'daki Verticale Hotel'de yapıldı.

Programda, İtalyan seyahat acentelerine Türkiye'yi tanıtan sunumlar yapılırken, Türk ve İtalyan seyahat acentelerinin ikili görüşmeler yaptığı bir de çalıştay gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren TÜRSAB Incoming Turizmi İhtisas Başkanı Aylin Özsavaş, "Türkiye'de faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle Milano'da Türkiye'ye turist göndermek isteyen seyahat acentelerinin bir araya geldiği bir etkinlik düzenledik. Kısa bir Türkiye tanıtımı yaptık. Bütün bölgelerimizi tanıtan bir sunum yaptım." dedi.

Etkinliklerine 30 kadar acentenin ve yerel basının büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Özsavaş, "Verimli ve güzel geçen bir etkinlik oldu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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