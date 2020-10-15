İtalya'da son 24 saatte 8 bin 804 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 804 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 381 bin 602'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 804 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 83 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 381 bin 602'ye, toplam can kaybı ise 36 bin 372'ye ulaştı. Ülkede 245 bin 964 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.