İtalya'da son 70 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor - Son Dakika
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İtalya'da son 70 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor

27.06.2022 12:45

Sesia Nehri Tarımsal üretim için sulama kanalları oluşturulması Kuraklaşmış araziler Kurumuş nehir yatağı İtalya'da azalan yağışlar ve son dönemdeki yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle henüz haziran ortasında baş gösteren kuraklık, özellikle tarımsal üretimde sulama da dahil olmak üzere pek...

Sesia Nehri

Tarımsal üretim için sulama kanalları oluşturulması

Kuraklaşmış araziler

Kurumuş nehir yatağı

İtalya'da azalan yağışlar ve son dönemdeki yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle henüz haziran ortasında baş gösteren kuraklık, özellikle tarımsal üretimde sulama da dahil olmak üzere pek çok alanda yazın geri kalanı için ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin Lombardiya, Piyemonte, Emilia-Romagna ve Lazio bölgelerinde kuraklık ciddi seviyelere ulaşırken Lombardiya genelinde ise kuraklık dolayısıyla 30 Eylül'e kadar acil durum ilan edildi.

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Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da son 70 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da son 70 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor - Son Dakika
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