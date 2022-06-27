İtalya'da son 70 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor

Sesia Nehri

Tarımsal üretim için sulama kanalları oluşturulması

Kuraklaşmış araziler

Kurumuş nehir yatağı

İtalya'da azalan yağışlar ve son dönemdeki yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle henüz haziran ortasında baş gösteren kuraklık, özellikle tarımsal üretimde sulama da dahil olmak üzere pek çok alanda yazın geri kalanı için ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin Lombardiya, Piyemonte, Emilia-Romagna ve Lazio bölgelerinde kuraklık ciddi seviyelere ulaşırken Lombardiya genelinde ise kuraklık dolayısıyla 30 Eylül'e kadar acil durum ilan edildi.