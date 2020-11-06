İtalya'da taksicilerden korona virüs grevi - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle ekonomik zorlukları yaşayan İtalya'da taksiciler greve gitti.

İtalya'nın başkenti Roma'da taksici şoförleri hem korona virüs hem de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri protesto etti. Önlemler nedeniyle yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çeken taksicilerin grevi ilerleyen saatlere kadar devam edecek. Eylemci taksiciler Roma'daki Ekonomi Bakanlığı'nın binası önünde toplanarak destek istedi. Ticaret Birliği tarafından greve ilişkin yapılan açıklamada, şimdiye kadar Roma gibi pek çok şehirde sokaklarında hiçbir taksinin çalışmadığını söyledi. - ROMA