İtalya'da Vefat Eden Mısırlının Naaşı 15 Yıl Sonra Ülkesine Teslim Edildi
13 dakika önce
Mısır, İtalya'da vefat eden bir vatandaşının naaşını 15 yıl sonra teslim aldı.
Mısır
, İtalya
'da vefat eden bir vatandaşının naaşını 15 yıl sonra teslim aldı.
Hükümete yakın Ahbar el-Yevm gazetesinin haberinde, 15 yıl önce İtalyan'nın Piacenza
kentinde ölen Iyd Abdulhalık isimli Mısırlının naaşının Kahire
Uluslararası Havalimanı'na getirildiği ve akrabalarına teslim edilmek üzere bekletildiği kaydedildi. Roma
ya da Kahire'deki resmi makamlardan, Abdulhalık'ın vefat nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Mısır İşgücü Bakanlığının çarşamba günkü açıklamasında, 2014 yılında Piacenza kentinde kaybolan Iyd Abdulhalık'ın kemik parçalarına geçen yıl metruk bir binanın yıkımı esnasında rastlandığı ve yapılan DNA testi sonucu kimliğinin tespit edildiği belirtilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:42 Kaynak: AA
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