Son Dakika Haberleri: - İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
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- İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü

1 saat önce

- İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölüROMA - İtalya'nın Stromboli adasındaki bir yanardağın tekrar aktif hale geldiği, bölgede buluna bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

- İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
ROMA - İtalya'nın Stromboli adasındaki bir yanardağın tekrar aktif hale geldiği, bölgede buluna bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İtalya'daki Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü ülkenin güneyindeki turistik bölgelerden birinde bulunan Stromboli adasındaki yanardağın aktif hale geldiği ve bölgede şiddetli patlamaların yaşandığı kaydedildi. Yerel yetkililer bir turistin patlama sırasında başına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını açıkladı. Yanardağ etrafından şiddetli patlamalarla birlikte yangınların çıktığı kaydedildi.
- İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
İtalya, Güncel
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