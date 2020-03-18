İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir - Son Dakika

Avrupa'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen İtalya'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli, ülkede halihazırda uygulamada olan sıkı karantina tedbirlerinin 3 Nisan'dan sonra uzayabileceğini belirtti.



Kovid-19 nedeniyle dünyada Çin'den sonra ikinci, Avrupa'da ise 2 bin 503 ölüm ve 31 bin 506 vaka ile başı çeken İtalya'da, geçen haftadan bu yana uygulamada olan karantinanın uzayabileceği sinyali geldi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli, RAI 3'teki Agora programına katılarak, "Önümüze gelen sayılara ve duruma göre bir değerlendirmede bulunacağız. Bu uygulamayla İtalya'nın virüsten etkilenmeyen küçük bir bölümünü de korumuş oluyoruz. Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum. İlerleyen günlerde bir karar vereceğiz." dedi.



Bakan de Micheli, yurt dışından ülkeye dönmelerini sağladıkları vatandaşlarının da, 14 gün karantinada kalma süresine sorumlu şekilde davranarak uyma çağrısında bulundu.



Bu arada, Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da dün yaptığı açıklamada, ülkede 3 Nisan'a kadar tatil edilen okulların, bir süre daha kapalı kalabileceğinin işaretini vererek, sağlık otoritelerinin kendilerine daha fazla tehlike olmadığına yönelik güvence vermesinden sonra okulları açabileceklerini ifade etmişti.

Diğer yandan, La Repubblica gazetesinin haberinde de Cenova Üniversitesinden farklı alandan uzmanların katılımıyla yapılan bir çalışmayla virüsün yayılmasının 23 ile 25 Mart arasında zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı.

Conte, ayrıca 11 Mart'ta çıkardığı ek kararnameyle market ve eczaneler haricinde tüm ticari faaliyetlere de kısıtlama getirmişti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, karantina tedbirlerinin uygulamaya girdiği son bir haftalık dilim içerisinde 43 bin kişi hakkında karantina tedbirlerini ihlalden işlem yapıldığı belirtildi.