İtalya'dan Türkiye'ye dönen tıp öğrencisi: Karantina sonrası test yapılmazsa yurttan çıkmayacağım

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı.



Salgın nedeniyle en çok kayıp yaşanan ülke konumunda ve karantina altında olan İtalya'da, Parma Üniversitesi'nde Erasmus değişim programı dahilinde eğitim gören Kocaeli Tıp Fakültesi öğrencisi Aslıhan Hot ve aynı üniversitede doktora eğitimi alan veteriner hekim Yasemin Kaya, uçuş öncesi euronews'e konuştu. Milano Malpensa Havaalanı'nda görüştüğümüz öğrenciler, dönüş kararı ve karantina süreci hakkındaki düşüncelerini anlattı.