İtalya Futbol Federasyonundan kulüplerin Kovid-19 önlemlerine denetleme

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), hükümetin ligin yeniden başlaması için belirlediği Kovid-19'a yönelik önlemler konusunda Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarını denetlemek için müfettiş görevlendirecek.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), hükümetin ligin yeniden başlaması için belirlediği Kovid-19'a yönelik önlemler konusunda Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarını denetlemek için müfettiş görevlendirecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, federasyona bağlı spor savcılığından bir heyet oluşturulduğu ve bu heyetin hükümetin Kovid-19'a karşı belirlediği tıbbi önlemler hususunda takımları denetleyeceği kaydedildi.

Söz konusu heyetin, özellikle bireysel çalışmalara izin verilen halihazırdaki aşamada takımların bu kurala uyup uymadığını ve tesislerindeki tedbirleri denetleyeceği belirtildi. Bu arada, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'taki bir haberde, Lazio takımının dünkü bireysel idmanında 3'e 3 çalışma yapıldığı ileri sürülmüştü. İtalya'da hükümetin açıkladığı son kararnameye göre, futbol takımları toplu idmanlarını 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapmaya başlayabilir. Kulüpler, ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı 4 Mayıs'tan bu yana oyuncularını testten geçirmeye ve bireysel antrenmanlara almaya başlamıştı.

Serie A Lig Birliği de 13 Mayıs'taki toplantısıyla, Kovid-19 nedeniyle durdurulan 2019-2020 sezonunun, hükümetin de onay vermesi durumunda 13 Haziran'da yeniden başlamasını kararlaştırmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi

Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı

FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti

Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz

Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım

Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı

Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı

Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti

Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor

Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım

"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı

Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı