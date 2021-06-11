İtalya maçından notlar

Şenol Güneş, Moldova maçının 11'ini bozmadı

3 isim kadroda yer almadı

Bakan Kasapoğlu millilerin yanında

Gurbetçi vatandaşlardan destek

İtalya da hazırlık maçının 11'i ile sahada yer aldı

UĞUR DEMİRKIRDI/ ROMA-(İtalya),- EURO 2020 açılış karşılaşmasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

ŞENOL GÜNEŞ, MOLDOVA MAÇININ 11'İNİ BOZMADI