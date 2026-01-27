İtalya'nın Yeni Büyükelçisi Manzo'dan Mesaj

(ANKARA) - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Giuseppe Manzo, "Toplumlarımız arasındaki, bugün bildiğimiz iki ulusun kuruluşundan bile çok öncesine dayanan 170 yıllık ilişkileri düşünüyorum. İtalya Cumhuriyeti'nin 80'inci yılını ve İtalya'yı dünyada büyük kılan dehayı düşünüyorum. Özellikle küresel belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde, bu ortak miras ve dostluk, istikrar ve büyüme için paylaştığımız somut çıkarlarla birlikte, iki ülke için Akdeniz'de diyalog köprüleri kurmada benzersiz ve hususi bir araç olabilir" dedi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Guiseppe Manzo bir video mesaj yayımladı. Büyükelçiliğin resmi X hesabından paylaşılan videoda Manzo, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki İtalyanların evinden, ilk günlerimizde Ankara'da beni ve eşim Alma'yı karşılayarak kendimizi evimizdeymişiz gibi hissetmemizi sağlayan yurttaşlarımıza ve Türk dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Sizler, İtalya ile Türkiye arasındaki dostluğun - 'dostluk' öğrendim ilk kelime - merkezinde alan kişilersiniz. Bu dostluğu sizler için, sizlerle birlikte, hikayelerini, kahramanlarını ve en anlamlı dönüm noktalarını kutlamak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin diğer şehirlerinde bir dizi etkinlik programını hayata geçireceğiz.

Toplumlarımız arasındaki, bugün bildiğimiz iki ulusun kuruluşundan bile çok öncesine dayanan 170 yıllık ilişkileri düşünüyorum. İtalya Cumhuriyeti'nin 80'inci yılını ve İtalya'yı dünyada büyük kılan dehayı - 'deha' öğrendiğim bir başka kelimeyi - düşünüyorum. Özellikle küresel belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde - sosyal, ekonomik ve siyasi muğlaklığın arttığı bir zamanda - bu ortak miras ve dostluk, istikrar ve büyüme için paylaştığımız somut çıkarlarla birlikte, iki ülke için Akdeniz'de diyalog köprüleri kurmada benzersiz ve hususi bir araç olabilir. Tıpkı İtalyan ve Türk şirketlerinin, toplulukları birbirine bağlayan ve kalkınma yaratan çelik ve beton köprüler inşa etmeleri gibi. Ve sizler, Türkye'deki büyük İtalya ekibiyle birlikte bu özel dostluğun elçileri olabilirsiniz - hatta olmalısınız - zira bu dostluk, çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmemize yardımcı olacaktır."