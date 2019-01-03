İtalyan Kozmetik Mağazası Kiko Milano N11.com'da

İSTANBUL (AA) – İtalyan kozmetik markası Kiko Milano ürünleri, n11.com'da satışa sunuluyor.

İSTANBUL (AA) – İtalyan kozmetik markası Kiko Milano ürünleri, n11.com'da satışa sunuluyor.



n11.com açıklamasına göre, Milano'nun sanat ve tasarım dolu sokaklarının moda atmosferini taşıyan ünlü kozmetik markası Kiko Milano n11.com'da mağazasını açtı.



Zamanın en gözde trendlerini tüm kadınlar tarafından ulaşılabilir hale getiren Kiko Milano, n11.com mağazasıyla bir tık hızında Türk kadınlarının evlerine geliyor. n11.com mağazasının açılışına özel olarak ilk bin siparişe maskara hediye eden Kiko Milano'nun makyaj, güzellik aksesuarları ve gelişmiş cilt bakım ürünleri kozmetik meraklılarını bekliyor.



Ayrıca, açılışa özel sınırlı sayıda yüzde 5 indirim kuponu kazanma şansı da sunan n11.com, Kiko Milano mağazasıyla trendleri takip eden ve güzellikte kaliteyi ön plana alanları bekliyor.

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