Son Dakika Haberleri: İtfaiye 36 Tavuğu Telef Olmaktan Kurtardı

İtfaiye 36 Tavuğu Telef Olmaktan Kurtardı

22 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir evde çıkan yangında giriş katta bulunan tavuklar itfaiye erlerinin dikkati sayesinde telef olmaktan kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir evde çıkan yangında giriş katta bulunan tavuklar itfaiye erlerinin dikkati sayesinde telef olmaktan kurtarıldı.

Bahattin Öğreten'e (55) ait Alacabal Mahallesi Mevlevi Sokak'taki 2 katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri, Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangına müdahale etti.

Evde kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiyeciler, giriş katındaki bir odada tavuklar olduğunu fark etti.

Ekipler, yoğun dumana rağmen 36 tavuğu dışarı çıkartarak telef olmalarını önledi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Tokat, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Kurmaylarına Konkordato Talimatı: Kötü Niyetlileri Takibe Alın Bayburtlu Vatandaş, Komşularının "Yaşamaz" Dediği Buzağıyı Yaşattı

Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:13:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye 36 Tavuğu Telef Olmaktan Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]