Aliağa Kuzey Bölge Amirliğine bağlı 1. Posta Seyrek Grubu, yangın ihbarına giderken kaza yaptı. İtfaiye aracı yoldan çıkarak yan yatarken kaza sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralı itfaiye personelleri Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi alıntına alındı. Tedavi altına alınan itfaiye personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan itfaiye personellerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , geçmiş olsun dileklerini iletti. - İZMİR

İzmir 'de yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen itfaiye aracının içerisindeki 3 itfaiye personeli yaralandı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.