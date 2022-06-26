İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı

26.06.2022 21:44
İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı

İzmir'de yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı kaza yaptı.

İzmir'de yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen itfaiye aracının içerisindeki 3 itfaiye personeli yaralandı.

Aliağa Kuzey Bölge Amirliğine bağlı 1. Posta Seyrek Grubu, yangın ihbarına giderken kaza yaptı. İtfaiye aracı yoldan çıkarak yan yatarken kaza sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralı itfaiye personelleri Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi alıntına alındı. Tedavi altına alınan itfaiye personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan itfaiye personellerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmiş olsun dileklerini iletti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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