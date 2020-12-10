İTFAİYE EKİBİNİN ÇABASI KEDİYİ HAYATA DÖNDÜREMEDİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

İTFAİYE EKİBİNİN ÇABASI KEDİYİ HAYATA DÖNDÜREMEDİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

10.12.2020 06:32
İTFAİYE EKİBİNİN ÇABASI KEDİYİ HAYATA DÖNDÜREMEDİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE), System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İstanbul DHAŞişli'de bir kumaş deposunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Şişli'de bir kumaş deposunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kumaş deposuna giren itfaiye ekipleri dumandan etkilenen kediyi hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti ancak tüm çabalara rağmen kedi öldü. Yangın, Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır sokakta meydana geldi. 7 katlı binanın bodrum katında bulunan kumaş deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

BİNA VATANDAŞLAR TARAFINDAN BOŞALTILDIYangının ardından vatandaşlar 7 katlı binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoda duman tahliyesi yaptı.  EKİPLERİN ÇABASI KEDİYİ KURTARMAYA YETMEDİYangına müdahale eden ekipler kumaş deposunda dumandan etkilenmiş kedi buldu. Hemen dışarı çıkarılan kedi, ekipler tarafından itfaiye aracına getirildi. Talihsiz kediye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yapan itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen kedi öldü.   VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİYangının ardından sokağa dökülen bina sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.  Görüntü dökümü: ----------------İtfaiye ekiplerinin çalışması-Ekiplerin depoya girişi-Depodan çıkan yoğun duman-İtfaiye personelinin kedi ile dışarı çıkışı-Kediyi kurtarmak için yapılan çalışmalar- özel-Kediye oksijen verilmesi-özel-Kediye kalp masajı yapılması-özel-Kediye itfaiye personelinin suni teneffüs yapması-özel-Telef olan kedinin üzerinin kapalı görüntüsü-Mahalle sakinlerinin çalışmaları izlemesi

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, İtfaiye, Yangın, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTFAİYE EKİBİNİN ÇABASI KEDİYİ HAYATA DÖNDÜREMEDİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika


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