Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi
Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi

7 saat önce

Kırıkkale'de bir iş yerinin tabelasında 1 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi, System.String[]

Kırıkkale'de bir iş yerinin tabelasında 1 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O sırada bisikletiyle yoldan geçen 14 yaşındaki bir çocuk ise kediyi sahiplendi.


Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 603. Sokak'taki esnaflar iş yeri tabelasından gelen kedi sesini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesine haber verdi.


Gelen itfaiye ekibi, tabelada mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Tabeladan bir parça sökülerek aparat yardımıyla kedinin dışarıya çıkması sağlandı. O sırada yoldan geçen 14 yaşındaki Mehmet Üzüm kurtarılan kediyi sahiplendi. - KIRIKKALE

Yenidoğan Mahallesi, Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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