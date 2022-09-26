İTFAİYE ER ADAYLARI ZORLU SINAVDAN GEÇİYOR

İBB bünyesinde 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru pozisyonuna personel alımı için uygulamalı sınavlar bugünden itibaren başladı. Adaylar özel olarak hazırlanmış parkurlarda 26-30 Eylül tarihleri arasında fiziksel sınavlardan geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne itfaiye eri ve zabıta memurluğu için başvuran adayların sınav heyecanı başladı. İBB Zabıta Daire Başkanlığı, Zeytinburnu Yerleşkesi'ne gelen erkek itfaiye eri adayları öğle saatlerinden itibaren kondisyon ve dayanıklılık testlerine girdi. Fiziksel becerileri ölçen 8 etaptan oluşan uygulamalı sınavda onlarca aday ter döktü. Adaylar 10 kiloluk balyozla kamyon lastiği itme, 60 kiloluk cansız mankeni hedef noktaya taşıma, yüksek bir platforma tırmanarak yük çekme gibi zorlu testleri en iyi zamanlarla tamamlamaya çalıştı.

Uygulama sınavlarıyla ilgili İtfaiye Müdürü Evrim Engin, "Tam puan almak için adaylarımız 1 dakika 30 saniye rakamına ulaşmaya çalışıyor. Dakikalar yükseldikçe, puanınız azalıyor. Dayanıklılığa yönelik bir parkurumuz var. Parkuru, dışarıda itfaiyenin müdahale ettiği olaylardan esinlenerek hazırladık. Bidonları taşıyorlar, tünelden geçiyorlar, hedefe su sıkıyorlar, platforma tırmanıp yük çekiyorlar, yükseklik engelinden atlayıp, cansız mankeni de hedefe çekerek parkuru tamamlamış oluyorlar. Sınava başvurmadan önce başvuru şartları açıklanıyor. Erkeklerde 1.67 boy, kadın adaylarda 1.60 boy şartı var. Boy ve kilo arasında ise artı 10 ve eksi 10 arasında bir değer farkımız var. Bunlar standart olarak, objektif bir şekilde sınav öncesi ilan ediliyor" dedi.

Sınava giren itfaiye eri adaylarından Bilal Babaoğlu, "Sabahları koşu yaparak, spor tesislerinde de ağırlık idmanlarıyla sınava hazırlandık. Parkur zorlayıcıydı, bu bizim gibi iyi hazırlananlar için daha iyi çünkü eleyici oldu. Adaylık sürecimizde KPSS puanımızla birlikte bir yazılı sınava giriyoruz, daha sonrasında burada gördüğünüz gibi spor mülakatlarımız oluyor. Parkur sonrasında süreli bir şekilde şınav ve barfiks de çekiyoruz" diye konuştu.

Aday Mehmet Kızıltoprak, "Zorlayıcı ve belirleyici bir parkurdu. Sabahları her gün 1-2 saat koşup kondisyon yüklemesi yaptım, bunun yanında ağırlık egzersizleri için spor salonuna gittim. Sonuçlar istediğim gibiydi, liyakate dayalı olacağını da düşünüyorum, ümidimiz yüksek" şeklinde konuştu.

Uygulamalı sınavlar 30 Eylül'le kadar devam edecek. Başvuran bin 811 aday arasından kalan 325 aday sınavlarda mücadele edecek.