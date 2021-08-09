İtfaiyeden kurumlara eğitim - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesinde, İtfaiye Amirliği tarafından Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi personeline yangın eğitimi verildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi personellerine teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verildi. Eğitime Altınova İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Emine Turan ile Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi personeli katıldı. Eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Köylerimizde vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarımızı tamamladık. Gönüllü itfaiyecilik kurslarımızı başladık. Şimdi de talepte bulunan kurumlara yönelik eğitimler programları düzenliyoruz. Eğitimlerde yangın önleyici tedbirler nasıl alındığı, yangın ihbarının verilmesi, yangınlara ilk müdahale, yangın sınıflarına göre müdahale şekilleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz.

Gayemiz, kurum, kuruluşların ve vatandaşlarımızın alacağı tedbirlerle can ve mal kaybını asgariye indirmek, hasarları azaltmak, ev, araç, orman ve anız yangınları hakkında bilgiler vermek ve asılsız ihbarları önlemektir" diye konuştu. - YALOVA