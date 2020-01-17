İtfaiyenin soğukla imtihanı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğuk havadan dolayı hortumaların çatlaması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.



Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekipler bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da soğukla mücadele etti. Soğuktan dolayı itfaie aracının 3 hortum bağlantı noktası donarak çatladı. Ekiplerin yangına müdahalede zorlanmasıyla bölgeye Saray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Aynı şekilde Saray Grup Amirliği aracının da 2 hortum bağlantı noktası soğuktan dolayı donarak çatladı. Uzun süren çabaların ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN