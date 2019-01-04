İtirazları Reddedildi
1 saat önce
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararına Yaptıkları İtiraz Reddedildi
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