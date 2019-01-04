Son Dakika Haberleri: İtirazları Reddedildi

İtirazları Reddedildi

1 saat önce

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Güncel
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