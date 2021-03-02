Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak - Son Dakika

Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak

02.03.2021 14:47
Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonucunda kaldırılan kısıtlamalar ve kademeli normal sürece geçiş ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonucunda kaldırılan kısıtlamalar ve kademeli normal sürece geçiş ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün orta seviye riskli bölge olduğunu, bu sebeple sanayici ve esnafı rahatlatacak değişikliklerin gerçekleşeceğini belirtti. Yavuz Uğurdağ, "Bir yılı aşkın süredir bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de gerek sağlık gerek ekonomik ve sosyal hayat anlamında olumsuz sonuçları meydana getirmişti. Ülke genelinde alınan tedbir kararlarıyla insan sağlığını ön plana alarak çalışmalarımızı sürdürmekteydik. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlara göre kademeli normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu toplantıda, orta seviye riskli bölge olan ilçemizdeki ekonomik ve sosyal hayatı yakından ilgilendiren yeni kararlar alındı.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması kararı, bütün kesimler tarafından en çok beklenen karardı. Artık vatandaşlarımız hafta sonlarında, hafta içi olduğu gibi 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu karar sonucunda ilçemizde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, mobilyacılarımız, esnaflarımız ve diğer tüm sektörler hafta sonları da pandemi sürecinin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam edebilecekler. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlamaları da alınan kararlarla son bulmuş durumdadır. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere kişi başına asgari 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 300'ü geçmemek üzere izin verilecek. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde ise katılımın kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı yüzü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilecek. Yine en çok beklenen kararlardan bir tanesi de kafe, restoran ve lokanta gibi işyerlerimiz için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıydı. Alınan karar çerçevesinde; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerinin açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması ve saat 19.00-21.00 saatleri arasında sadece paket servisi veya gel-al şeklinde çalışması, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışması kararı alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışma saatleri tüm ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de normale döndü. Eğitim alanında alınan karara göre ise, ortaokullar, liseler ve diğer kademelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. Son olarak girişlerde HES kodu sorgulanması ve seyirci, refakatçi ya da misafir kabul edilmemesi kaydıyla halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışmasına karar verilmiştir" dedi.

Uğurdağ, "Alınan bu kararların Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de hem iş dünyası hem de sosyal hayat açısından vatandaşlarımıza nefes aldıracağı kanaatindeyiz. Kademeli Normalleşme Sürecinde de daha önce olduğu gibi tedbirlere uymalı ve sürecin olumsuz etkilenmesini sağlayacak davranışlardan uzak durmalıyız. Bu noktada vatandaşlarımıza büyük bir görev düşüyor. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı ve bilinçli bir şekilde davranarak hem kendi sağlıkları hem de toplumun sağlığı açısından gereken tedbirleri almalarını rica ediyoruz. Kararların alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, işletmelerimize, işverenlerimize, çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak

Yavuz Uğurdağ, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı         
11:56
Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti         
11:40
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 13:09:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kademeli normalleşme ekonomiye nefes aldıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei