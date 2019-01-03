İTÜ Arı Teknokent'in Yeni Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp Oldu

Tunçalp, Türkiye'deki tüm teknoparklar içerisinde lider konumda ve Avrupa'nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezine sahip olan İTÜ ARI Teknokent'i daha da ileriye taşımak için çalışmalarını yürütecek.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte artırmayı hedefleyen İTÜ ARI Teknokent'te Genel Müdürlük görevine Doç. Dr. Deniz Tunçalp getirildi. Tunçalp, bünyesindeki 270'den fazla teknoloji firması, 7 binden fazla çalışanı ve yılda 600'ü aşkın kapsamlı Ar-Ge projesi üreten yapısıyla Türkiye'deki tüm teknoparklar içerisinde lider konumda ve Avrupa'nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezine sahip olan İTÜ ARI Teknokent'i 'Birlikte İleriye' taşımak için çalışmalarını yürütecek.

İTÜ ARI Teknokent'te Genel Müdür ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yapan Tunçalp, İTÜ'deki görevinden önce bilgi ve iletişim teknolojileri dikeyinde birçok firmada yönetici ve danışman olarak çalıştı. Birçok girişim firmasında kurucu ortak olarak yer aldı. 2003'te bilişim dikeyindeki girişimi için başarılı exit stratejisini kurguladı. Tunçalp, Endüstri Mühendisliği alanında ODTÜ'den lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmakla beraber, İletişim Teknolojileri (ODTÜ), Hukuk (Bilgi Üniversitesi) alanlarında da yüksek lisans dereceleri aldı. Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü'nde ise doktorasını tamamladı. Carnegie Mellon ve Politecnico di Milano üniversitelerinde misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak da çalıştı.