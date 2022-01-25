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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere tavsiyeler

25.01.2022 11:46
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere tavsiyeler

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik Bölüm Başkanları yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik Bölüm Başkanları yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, okulun uzman akademik kadrosu tarafından hazırlanan ve uygulanan eğitim programının ilk dönemi tamamlandı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde salgın nedeniyle yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne ait, birçok ödül almış uzaktan eğitim programıyla desteklendi ve öğrenme kayıplarının önüne geçildi.

Zihinsel gelişim ve yaşam becerileri geliştirilmeli

Açıklamaya göre, uzmanlar bedensel ve zihinsel olarak dinlenmenin ikinci yarıyıla hazırlıkta önemli olduğunu vurgularken, öğrencilerin, yarıyıl tatilinde bedenlerini zorlayacak veya sakatlanmalarına sebep olabilecek aktivitelerden kaçınmaları gerektiğinin altını çizdi. Müzik dinleme ve kitap okuma gibi zihinsel rahatlama sağlayan bireysel vakit geçirme etkinliklerinin yanı sıra aile içi ilişkileri güçlendirecek aile bireyleri ile kaliteli zaman geçirilebilecek kutu oyunları, mutfak sanatları, kullanılmayan eşyaların yeniden tasarlanması gibi etkinliklerin de zihinsel rahatlama sağlayacağını belirtti.

Öğrencilerin hayatta başarılı birer birey olmaları için yaşam becerilerinin de gelişmesi gerektiğini belirten uzmanlar, gelişim dönemlerine ve potansiyellerine uygun sorumluluklar vererek öğrencilerin hem sorumluluk bilinci hem de yaşam becerileri geliştirilebileceğine dikkati çekti. Kişilik gelişimleri açısından oldukça önemli olan sorumluluk bilincinin yerleşmesi için gerçekleştirilen her sorumluluk sonrası çocuklar mutlaka takdir edilmeli ve yerine getirilen bu sorumluluğun kazanımlarından bahsedilmesi gerektiğini vurguladı.

Teknoloji konusunda öz farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik Bölüm Başkanları, teknoloji kullanım amaçları, teknoloji ile geçirilen süre ve içerik kalitesi gözden geçirilmeli ve gereksiz kullanımlar sınırlandırılmasını belirtti.

Uzmanlar, geride bırakılan ilk yarıyıl için nelerin iyi yapıldığı, nelerin daha iyi yapılabilir olduğu değerlendirilerek ikinci yarıyıl için hedefler belirlenebileceği, bu öz değerlendirme sadece akademik anlamda değil, duygularda, davranışlarda ve arkadaşlık ilişkilerinde de yapılması gerektiğini vurguladı. Belirlenecek hedeflerin uygulanabilir hedefler olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtti.

Uzmanlar, öğrencilerin yarıyıl tatili çalışma programıyla kendine özgü planlama yaparak öğrendikleri konuları pekiştirebileceği ve bellekteki kalıcılığını artırabileceğini belirtti.

Dinlenme ve öğrenme için iyi bir fırsat olan yarıyıl tatili ayrıca kendini keşfetmek içinde iyi bir olanak olduğunu belirten uzmanlar, özellikle lise kademesindeki öğrenciler kendilerine kariyer planlamaları ve kendilerini keşfetmeleri için sorular sormaları gerektiğini önemine dikkat çekerek, bu soruları cevaplarının aileleri ile paylaşabileceklerini belirtiyor. Öte yandan yarıyıl tatili sürecinde özgeçmiş örneği hazırlanabileceğini öneren uzmanlar, özgeçmiş oluşturmak, bir iş başvurusunda bulunmanın detaylarının neler olduğunun araştırılabileceğini tavsiye etti.

-Sınav hazırlığında olan öğrenciler

Tatil süreci öğrencilerin bol bol dinlenebilecekleri, yeni şeyler keşfedebilecekleri ve sınav hazırlığı sürecini gözden geçirebilecekleri varsa konu eksiklerini tamamlayabilecekleri önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan uzmanlar, yarıyıl tatilinde öncelikli olarak mevcut çalışma alışkanlıkları gözden geçirilmesi ve varsa eksik noktalar yeniden düzenlenmesi gerektiği önerisinde bulundu.

Deneme sınavları uygulayarak eksikleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirmeleri gerektiğini belirten uzmanlar, uyguladıkları deneme sınav sonuçlarını değerlendirdikten sonra gün içerisindeki çalışmalarını buna göre planlamaları gerektiğini, sözel derslerde unutmamak için mutlaka tekrarlar yapılması gerektiğini, sayısal derslerdeki konuların soru çözerek pekiştirilmesinin daha faydalı olacağını belirtti. Uzmanlar, öğrencilerin farklı soru tarzlarını görmesi ve bol soru çözmesi konuların zihinlerine kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlayacağına vurgu yaptı.

2 haftalık bir aranın ardından 7 Şubat Pazartesi günü öğrenciler okullarına dönecek öğrencilerin, bu tarihe yaklaşırken öğrencilerin kendilerini okul rutinlerine hazırlaması, psikolojik olarak hazır oluşlarını artıracağını belirten uzmanlar, biyolojik saatlerini okul programlarına göre ayarlamaları, ikinci yarıyılın ilk gününde yorgun ve uykusuz olmalarının önüne geçeceğini belirtti. Bu sebeple uzmanlara göre, birkaç gün önceden okula gidilen zamanlarda saat kaçta uyuyor ve uyanılıyorsa bu saatlerdeki uyku düzenine geçilmeli.

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Kitap, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika
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