Son Dakika Haberleri: İvrindi'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
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İvrindi'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'e bağlı İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmeni orman içinde saklanırken yakaladı.

İvrindi'de 13 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'e bağlı İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmeni orman içinde saklanırken yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; İvrindi ilçesi Gökçeler mahallesinde önleyici kolluk faaliyeti esnasında ormanlık alan içerisinde kalabalık bir grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde 4 yetişkin erkek, 2 yetişkin kadın, 7 çocuk olmak üzere 13 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Bu olayla ilgili olarak yakalanan göçmenler hakkında idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, İvrindi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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