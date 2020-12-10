İvrindi'de 2 mahalle karantina altına alındı - Son Dakika

İvrindi'de 2 mahalle karantina altına alındı

10.12.2020 09:56
İvrindi'de 2 mahalle karantina altına alındı, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gebeçınar ve Gümeli kırsal mahalleleri artan Kovid vakaları ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile karantina altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gebeçınar ve Gümeli kırsal mahalleleri artan Kovid vakaları ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada İvrindi İlçesine bağlı Gebeçınar ve Gümeli kırsal Mahallelerin de Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 09.12.2020 Çarşamba günü itibarı ile karantina altına alındı. Karantinaya alınan Gebeçınar ve Gümeli kırsal mahallesinde vatandaşların ihtiyaçları için İvrindi Vefa Sosyal Destek Grubu'nun karantinanın uygulanacağı günler boyunca destek verecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Karantina, İvrindi, Gümeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İvrindi'de 2 mahalle karantina altına alındı - Son Dakika


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