'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi

Mardin'de Eyyüphan Al (48), 17 yıl önce, 'Hem iyi günde hem kötü günde beraberiz' diyerek hayatını birleştirdiği kronik böbrek hastası 5 çocuğunun annesi Aynülhayat Al'a (46) böbreğini verdi. Aynülhayat Al, Eşim, bir böbreğini bana vererek gerçek anlamda ikinci sefer bana hayat verdi dedi.

Mardin'de 5 çocuk annesi Aynülhayat Al'ın böbrekleri, geçen yıl iflas etti. Bunun üzerine Al, Antalya'da Organ Nakil Merkezi'ne nakil için başvurdu. Eyyüphan Al, eşinin ağrılarını dindirmek için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. Yapılan operasyonla Eyyüphan Al'ın bir böbreği eşine nakledildi.

Sağlık durumu iyi olan Aynülhayat Al, 5 çocuğumuz var. Son bir yıldır ya sürekli diyalize gireceksin, ya da organ nakli olacaksın dediler. Allah razı olsun, eşim bir böbreğini verdi, nakil oldu. Biz bir bütünüz. İlk gün nasıl tanıştık ve birbirimizi seviyorsak, şu anda bu sevgimiz daha da katlandı. Eski sağlığıma kavuşacağıma inanamıyordum. Bana bir mucize gibi geliyor. Eşimin fedakarlığından dolayı kendisine teşekkür ederim. Hem iyi günde, hem de kötü günde her zaman yanımda oldu. İnşallah dünyada olduğu gibi, ahrette, cennette birlikte oluruz dedi.

Zor bir süreçten geçerek evlendiklerini aktaran Eyyüphan Al ise, Sevgi her şeyi kurtarıyor. Tüm zorlukları yendik. Bunu da birlikte yeneceğiz. Böbreğimin uyması çok büyük bir nimet oldu. Allah'ın bize verdiği büyük bir lütuf. 17 yıl önce zaten kalbimi kendisine kaptırmıştım, şimdi de bir böbreğimi verdim. Hem de hiç tereddüt etmeden verdim. Rabbim sağlık sıhhat versin. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Biz evlenirken hem iyi günde, hem kötü günde beraberiz demiştik birbirimize. Çocuklarımın annesine bir böbreğim feda olsun dedim ve bir böbreğimi verdim diye konuştu.