İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Başladı

18.01.2026 10:29
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, güvenlik önlemleri altında Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Haber: Halil YATAR  Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kongre için gelen partililer, güvenlik noktalarında aramadan geçirildikten sonra alana alınıyor.

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Kongreye katılacak partililer için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı. Kongre salonunda delegeler, izleyiciler ve gazeteciler için ayrı platformlar oluşturuldu.

Kapı girişine, "İYİ'lerin vakti geldi" afişinin asıldığı salon içinde de "İYİ'lerin vakti geldi", "Adaletin vakti geldi", "Eşitlik vakti geldi" yazılı pankartlar asıldı.

Kurultayı takip etmeye gelen İYİ Partililerin oturacağı koltuklarda ise Türk bayrağı ve İYİ Parti logolu bayrak yer aldı.

İYİ Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespitinin ardından Divan Başkanı ve üyelikleri için seçim yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından "Faaliyet Raporu" okunacak. Parti'nin tüzüğüne göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri yapılacak. Dervişoğlu'nun tek aday olması beklenen kurultayda, yaklaşık bin 300 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

Kaynak: ANKA

