İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Başladı

18.01.2026 12:41
İYİ Parti, 4. Olağan Kurultayı'nı Ankara'da düzenleyerek, iktidar hazırlıklarını gündeme getirdi.

İYİ Parti'nin Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlediği 4. Olağan Kurultayı, çalışmalarına başladı.

Kurultayda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun saat 11.00'de kurultay salonuna gelmesiyle gündem maddelerinin uygulanmasına başlandı.

İYİ Parti Hukuk, Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un açılışını yaptığı kurultayda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığı seçimine geçildi.

Kurultayın başlaması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Olgun, Divan Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek, İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanı Cihan Paçacı oldu.

Kurultayın parti ve Türk milleti için hayırlı olmasını dileyen Paçacı, "Bugün burada sıradan bir kurultay için toplanmadık. Bugün burada, bir yürüyüşü hızlandırmak, Türkiye'ye umut olacak kadroları milletimizin önüne koymak ve iktidar sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu ilan etmek için bir aradayız." ifadesini kullandı.

Kurultaya, İYİ Parti milletvekilleri, belediye başkanları, delegeler, kurucular kurulu üyeleri, partililer, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Partinin 4. olağan kurultayında, Müsavat Dervişoğlu'nun yanında eşi Nahide Dervişoğlu oturdu.

Salon, "Eşitlik Vakti Geldi", "Adalet Vakti Geldi", "Huzurun Vakti Geldi", "İYİ'lerin Vakti Geldi" yazılı posterlerle, parti amblemleriyle ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla süslendi.

Kurultayda, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş'ın başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyaret etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

