İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Yapıldı

HABER: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda, Genel İdare Kurulu (GİK) asil ve yedek listeleri belli oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun Başkanlık Divanı'nda görev alması, Kavuncu'nun yerine ise Genel Sekreter ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın Grup Başkanvekili olması bekleniyor. Partiye yeni katılan Burak Dalgın GİK Üyesi oldu.

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Müsavat Dervişoğlu, bin 180 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez genel başkanlığa seçildi. İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda, Genel İdare Kurulu (GİK) asil ve yedek listeleri de belli oldu. İYİ Parti'den daha önce ayrılıp geri dönen Yavuz Temizer, Bahadırhan Dinçaslan ile partiye yeni katılan; İpek Özkal Sayan ve Burak Dalgın da GİK üyesi oldu.

Açıklanan GİK asil listesinde; Mustafa Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar, Şenol Sunat, Hasan Toktaş, Selçuk Türkoğlu, Lütfü Türkkan, Metin Ergun, Buğra Kavuncu, Yasin Öztürk, Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun ve Burak Dalgın gibi partinin öne çıkan isimleri bulunuyor. Listede ayrıca İpek Özkal Sayan, Osman Ertürk Özel, Hüseyin Rasit Yılmaz, Alper Akdoğan, Murat Cem Özdemir, Prof. Dr. Volkan Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan, Cenk Özatıc¸ı, Kadir Ulusoy, Berna Sukaş, Fatih Koca, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Emel Bilenoğlu, Elif Loğoğlu ve Selim Özgökçe gibi isimler de yer aldı.

Nuray Özdemir GİK Yedek Üyesi oldu

GİK yedek listesinde; Yunus Özay Er, Muhammet Hüsrev, Canan Uçar, Huriye Serter, Ruşen Şık, Furkan Tuna, Vahdet Afşin Karacan, Mete Koca, Meral Semiz Kabaağaç, Mümün Günler, Fatih Oğuz, Hüseyin Evren Kavas, Emin Dindar, Dilaver Koç, Mevlüt Uyanık, Şeyhmus Göçmen, Orhan Can, Mehmet Yılmaz Ertekin, Selçuk Karasu, Nuray Özdemir, Yağmur Yasemen Tuğlacı, Reyhan Esti, Melike Demirbaş ve Ramazan Uğural bulunuyor.

Uğur Poyraz'a TBMM'de görev verilmesi bekleniyor

Bir önceki dönem GİK üyesi olan Uğur Poyraz, İsmail Koncuk, Nilay İmren Tüfekci, Turan Yaldır, Yavuz Aydın bu dönem GİK listesinde yer almadı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun Başkanlık Divanı'nda görev alması, Kavuncu'nun yerine ise Genel Sekreter ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın TBMM Grup Başkanvekili olması bekleniyor.