İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Başladı - Son Dakika
Son Dakika Logo
İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Başladı

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Başladı
18.01.2026 11:39
Haber: Halil YATAR  Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Divan Başkanlığına İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın seçilmesiyle çalışmalarına başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurultayın yapıldığı salona eşi Nahide Dervişoğlu ile girdi.

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salona geldi, aranarak içeri alınan partililer, ellerinde Türk bayrakları ile parti bayrakları taşıdı.

İYİ Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespitinin ardından Divan Başkanı ve üyelikleri için seçime geçildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Divan Başkanlığına seçildi. Divan Kurulunun da oluşturulmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.

Müsavat Dervişoğlu kurultay salonuna geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurultayın yapıldığı salona eşi Nahide Dervişoğlu ile girdi. Partilileri ve delegeleri selamlayan Dervişoğlu, eşi ile kendilerine ayrılan bölüme geçti.

Davet edilen siyasi partilerin temsilcileri de salonda bulunan özel bölümden kurultayı takip ediyor.

Şehit annesi Pakize Akbaba da salonda yer aldı. Partililerin ilgisiyle karşılaşan Akbaba, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurultayda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından "Faaliyet Raporu" okunacak. Parti'nin tüzüğüne göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri yapılacak. Dervişoğlu'nun tek aday olması beklenen kurultayda, yaklaşık bin 300 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

Bu arada, Kurultay sırasında, Anıtkabir'i ziyaret edecek heyetin üyeleri de belirlendi. Ayyüce Türkeş, Turhan Çömez, Kevser Ofluoğlu öncülüğündeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA

