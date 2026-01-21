İYİ Parti Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
İYİ Parti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İYİ Parti Anıtkabir\'i Ziyaret Etti
21.01.2026 15:09
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, kongre sonrası Anıtkabir'i ziyaret edip saygı duruşunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 4'üncü Olağan Kongresi'nin ardından Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, GİK üyeleriyle beraber Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Dervişoğlu tarafından mozoleye çelenk konulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. İYİ Parti heyeti, daha sonra Anıtkabir'in önünde fotoğraf çektirdi ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Müsavat Dervişoğlu, burada Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, bağımsızlığımızın ve milli egemenliğinizin mimarı Aziz Atatürk; İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan Kurultayı'nın ardından, dava arkadaşlarım ile birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Emanet ve talimatınız olan birinci vazifenin sorumluluğu ile yürüdüğümüz yolun, milletimize gösterdiğiniz medeniyet yolu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu yol ve vazife bizim için bir tercih değil. Mücadelenize ve milletimize namus borcumuzdur. Biliyoruz ki Cumhuriyet adaletle ayakta durur, eşitlikle güçlenir. İyilik ise bu toprakların en köklü mayası, millet olma bilincimizin sağlam harcıdır. İşte bu sebeple İYİ Parti olarak bizler, Cumhuriyet'in fazilet olduğuna inanan bir kadro ile gençlerinizin hayal kurabildiği, kadınları güvende, emeklileri ve emekçileri onurlu bir hayat süren hayat Türkiye'yi inşa mücadelesine devam ediyoruz. Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyorum ki Türk istiklal ve Cumhuriyeti'ni koruyup kollama görevimizden, adalet, eşitlik ve iyilikten beslenen bir devlet anlayışı hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: DHA

