İYİ Parti'den HDP'nin ittifak çağrısına net yanıt: Önce PKK'ya terör örgütü desinler - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu,, CNN TÜRK'teki Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğuydu. Gündemde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "şeffaf ittifak" çağrısı vardı.

Ağıralioğlu, HDP ile yan yana gelmeyeceklerini söyledi ve " PKK'ya terör örgütü diyememiş HDP'nin olduğu bir ittifak bileşeni asla değiliz" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜNÜZDEKİ TERÖR PERDESİNDEN KURTULUN"

Ağıralioğlu, HDP'ye çağrı yaparak, "Ömrünüzde bir kere siz PKK'ya katil dediniz mi mesela. Bu PKK'dan insan hakları havarisi çıkarma hevesinden kurtulabilirseniz siyaset daha rahat bir zeminde konuşulabilme imkanı verecek hepimize. Yani siz Türkiye partisi olmak istiyorsanız üstünüzdeki terör perdesinden kurtulun" dedi.