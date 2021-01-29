İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Aksaray'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Aksaray'da esnafı ziyaret etti Açıklaması

29.01.2021 18:47
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Aksaray'da esnafı ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını belirterek, "Vatandaşın kredi açtığı, kadrolarına güvendiği ve Türkiye'yi teslim etmeye hazırlandığı bir İYİ Parti var." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını belirterek, "Vatandaşın kredi açtığı, kadrolarına güvendiği ve Türkiye'yi teslim etmeye hazırlandığı bir İYİ Parti var." dedi.

Aydın ve beraberindekiler, Aksaray'ın Yenikent beldesinde, partilerine yeni katılan üyelerle görüşerek onlara rozet taktı.

Aksaray'da partililerce karşılanan Aydın, daha sonra esnafla görüştü.

Aydın, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Partinin Türkiye'nin tüm şehirlerinde halkın nabzını tuttuğunu söyledi.

Türkiye'nin, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını savunan Aydın, şöyle konuştu:

"Uzun zamandan sonra Türkiye'de toplumun çeşitli kesimlerinden yükselen haykırışlar var. İnsanların can çekiştiği tabirini kullansak çok abartmış olmayız. Bazı sektör ve alanlarda bütün birikimlerini kaybeden, borçlanan, bir müddet sonra çarkını döndüremeyen bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız. Bu durum ülkemizde, uzun yıllardan sonra ilk defa oldu. İflaslar var, canından bezip intihara kalkmaya çalışanlar var. İşinden olan milyonlarca insan var. Toplumsal bir travma yaşadığımızı hepimizin görmesi lazım. Bütün bu sıkıntılara karşı halkın derdinin üzerinde durarak, bu durumu ülkeyi yönetenlere mal etmek üzere harekete geçmiş bir İYİ Parti var. Yani İYİ Parti, vatandaş adına sözcülük yapıyor. Onların dertlerini ve sıkıntılarını dile getirerek bir nevi toplumsal muhalefet yapıyor."

Aydın, Türkiye'de uzun yıllardan beri toplumsal muhalefet eksikliği yaşandığını belirtti.

Türkiye'de gerçek gündemin konuşulmasını sağladıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Biz bu konuda İYİ Partinin büyük bir rolü olduğunu görüyoruz. Bunu başardığımıza da inanıyoruz. Şu anda tüm toplum kesimlerinin, milletin kürsüsü TBMM'de açtığımız imkanla sözcüsü konumuna geldik. Onları konuşturuyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Söylediklerimizi geç de olsa hayata geçirmeye çalışan bir siyasi iktidar var. Öyle tek kale maç oynama dönemi kapandı. İYİ Parti gerçekleri halkıyla buluşarak anlatıyor. Vatandaşını bilgilendiriyor. Sıkıntı içerisinde yaşayan toplum kesimleri şu anda isyan haline geçmiş durumda. Demokrasilerde isyan sandıkta olur. Sandık isyan yeridir, ayağa kalkmak ve 'Yeter artık.' demektir.

İYİ Parti büyüyor. Şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi durumunda. Vatandaşın kredi açtığı, kadrolarına güvendiği ve Türkiye'yi teslim etmeye hazırlandığı bir İYİ Parti var. Biz de bu durumun sorumluluğunu taşıyarak vatandaşlarımızın arasında olmaya devam ediyoruz."

İYİ Parti, Aksaray, Türkiye, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Aksaray'da esnafı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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