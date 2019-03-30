İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal Çorum'da

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Bal, Çorum'a geldi. Önce İskilip ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak halka hitap eden Şenol Bal, daha sonra Çorum Merkezde İyi parti Çorum il Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Partililer tarafından ilçe girişinde karşılanan Şenol Bal, burada seçim koordinasyon merkezine geçti. Burada bir süre dinlenen Şenol Bal ve beraberindekiler buradan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra mehter eşliğinde miting alanına yürüyen Bal ve beraberindekilere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

"İLK GÜNKÜ AZİMLE YOLA ÇIKTIK"

Mitingde konuşan İyi Parti İskilip İlçe Başkanı Ömer Donat, İyi Parti olarak ilçede yapılmayan veya yapılamayan işleri yapmak için ilk günkü azimle yola çıktıklarını söyledi.

İyi Parti İskilip Belediye Başkan Adayı Muhsin Koca Saraç, öncelikle yapılacak şeyin İskilip'in ekonomik yapısını canlandırarak, kültürel, sosyal etkinlikleri arttırmak olduğunu ifade ederek yapacağı projeler hakkında bilgiler verdi.

İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, hiç bugüne kadar yapılan seçimlerde bu kadar gerilen, kutuplaştırılan ve ayrıştırılan bir seçim yaşamadıklarını söyledi. 17 yıldır iktidarda olan hükümetin Beka sorunu konusunda muhalefete suç attığını ifade etti.

"İFTİRALARIN YAŞANDIĞI BİR SEÇİM SÜRECİ YAŞADIK"

İskilip halkına hitap eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Bal, "sizlere Genel Başkanımız Meral Akşener'in sevgi ve selamlarını iletiyorum. Sandığın başına gideceğiz. Mutlaka sandığa gidilmeli ve vatandaşlık görevini yerine getirmeliyiz. Bu güne kadar böyle bir seçim yaşanmadı. İftiraların yaşandığı bir seçim sürece yaşadık" dedi.

Bal, "Bize iftira üzerine iftiralar attılar.Ama millet bunları dikkate bile almıyor. Bu ülkenin sıkıntısı bunlar değil, bu ülkenin esas sıkıntısıekonomi, tarım bitti, ben sadece şunu söylüyorum bize söylenenler yakışmadı. Tarzan zorda, yandaş basınhabire yazıyor. Bize iftira atıyorlar. Yani milleti kandırmak için attıkları tutmadı. Allah doğrunun yanındadır her zaman" ifadelerini kullandı.

"YAPILACAK SEÇİM HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Parti genel merkezinde partililerle de buluşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Bal, bugün Çorum'a gelerek bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Seçime 2 gün kaldığını ifade ederek, Çorum için bu seçimin hayırlara vesile olacağına inandığını ifade etti. Çorum Belediye Başkan Adayı Bilgi Terlemezoğlu'nun gerek projeleri gerekse programına almış olduğu konularla ilgili olarak Çorum için faydalı olacağına inandığını belirtti. Pazar akşamı Bilgi Terlemezoğlu'nun isminin açıklandığında Çorum'un kazanacağını aktardı. Bütün Çorumlu vatandaşların mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini, oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. İyi Parti'ye oy vermeyi de ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

İyi Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Bilgi Terlemezoğlu ise, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Bal'ın Çorum'a gelmesinden dolayı teşekkür etti. İyi bir seçim dönemi geçirdikleri ifade eden Terlemezoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.